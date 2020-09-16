مصر | الاهلي يحسم صفقة يوسف بلايلي واللاعب في القاهرة الجمعة

ادعت مصادر صحفية جزائرية نجاح إدارة الاهلي المصري في إبرام اتفاق مبدئي بموجبه ينضم الجناح الدولي الجزائري يوسف بلايلي لصفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي قادمًا من أهلي جدة السعودي.

وقال موقع (Ducor sports) الجزائري، إن مدير التعاقدات في النادي المصري “أمير توفيق” اقترب بالفعل من إضافة يوسف بلايلي إلى صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي بعد مفاوضات قوية مع ناديه أهلي جدة.

وأضاف المصدر نفسه “من المقرر سفر يوسف بلايلي إلى القاهرة يوم غد الجمعة للخضوع للفحص الطبي بالنادي الأهلي، قبل توقيع العقود رسميًا”.

وأوضح “يوسف بلايلي سيوقع عقدًا رسميًا لمدة موسمين حتى صيف 2022، إذا اجتاز الفحص الطبي دون مشاكل”.

وأشار الموقع الجزائري إلى أن مصادر مختلفة أكدت موافقة إدارة نادي أهلي جدة السعودي على السماح للاعب الجزائري بالرحيل بعدما تعهد بتسوية الشروط المالية بنفسه مع إدارة النادي الأهلي المصري.

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مسيرة متواضعة في السعودية

لم يحظ يوسف البلايلي بمسيرة متميزة مع أهلي جدة من بعد انضمامه لصفوف الفريق قادمًا من الترجي التونسي خلال صيف 2019.

صاحب الـ28 عاما انضم إلى الأهلي السعودي قادما من الترجي فور انتهاء كأس أمم أفريقيا 2019 كبدت خزائن أهلي جدة أكثر من خمسة ملايين دولار.

ويمتد عقد بلايلي مع أهلي جدة حتى صيف 2022، لكن اللاعب أصبح خارج حسابات ميلوفيتش المدير الفني لفريق أهلي جدة الذي طالب إدارة ناديه باستبداله بمحترف آخر.

ولعب يوسف البلايلي بقميص أهلي جدة السعودي 18 مباراة بجميع المسابقات سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 أخرين، ونال انتقادات جماهيرية وإعلامية كبيرة في الفترة الماضية، خاصة أنه لم يقدم المستوى المأمول منه، وظهر من جانبه بعض السلوك المشين، مثل ركل قارورة المياه بطريقة صعبية أثناء تبديله ذات مرة.

وحصل بلايلي على جائزة أفضل لاعب في مسابقات الأندية الخاصة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” لعام 2019، وذلك بعد تتويجه بدوري أبطال إفريقيا مع الترجي التونسي، حيث لفت الأنظار بفضل تألقه الكبير مع فريق باب سويقة.