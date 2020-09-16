أخبار ميلان | بيولي يعلن استعداد إبراهيموفيتش لموقعة الدوري الأوروبي

أعلن مدرب ميلان، ستيفانو بيولي، جاهزية السويدي زلاتان إبراهيموفيتش للمشاركة في الدور التمهيدي من الدوري الأوروبي غدًا الخميس أمام شامروك روفرز الإيرلندي.

وعاد إبرا من إصابة قد تعرض لها الأسبوع الماضي أمام بيريشيا، ليدعم تشكيلة ميلان التي تلعب في ميدان شامروك أمسية الخميس في العاصمة دبلن.

وقال ستيفانو بيولي في المؤتمرالصحفي للمباراة: “التصفيات ليست سوى بداية، نأمل في استكمال المشوار الذي بدأناه الموسم الماضي”.

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وأضاف: “المباراة صعبة، لا ينبغي أن نأمن إلى أي شيء في الرياضة بصفة عامة، لديهم استعداد بدنبي للمباراة أفضل منا”.

وأكمل :”هدفنا العودة إلى دوري أبطال أوروبا وهو أولويتنا الأساسية، وسنعمل على ذلك من خلال الدوري المحلي والدوري الأوروبي”.

واختتم: “إبراهيموفيتش متاح للمباراة وتعافى بشكل كامل، إنه جاهز كما عهدته دومًا، تونالي أيضًا جاهز للمشاركة وبحالة جيدة”.

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