الميركاتو الصيفي | الزمالك يسعى للتعاقد مع مهاجم الهلال السعودي

عمر خريبين مطلوب في الزمالك دخل نادي الزمالك في مفاوضات قوية للتعاقد مع مهاجم الهلال السعودي “عمر خربين” خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك عن اقتحام الإدارة لمفاوضات التعاقد مع نجم منتخب سوريا بعد اقترب اللاعب من الرحيل عن نادي الهلال السعودي قبل غلق الميركاتو الصيفي 2020 بسبب دخوله في أزمة حادة مع الإدارة والجهاز الفني بقيادة رازفان لوشيسكو.

ويسعى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك “أمير مرتضى منصور” لإقناع عمر خربين بالعودة إلى الدوري المصري، بعدما خاض تجربة جيدة نوعًا ما مع نادي بيراميدز في النصف الثاني من الموسم الماضي.

فيما ذكرت تقارير صحفية سعودية، بأن خربين لديه عروض من الدوري الاماراتي ولن يمانع في مواصالة اللعب في الخليج العربي لمواسم قادمة، رافضًا تكرار تجربة اللعب في مصر.