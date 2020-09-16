بيراميدز: صديق شريف إكرامي كان سبب انضمام رمضان صبحي

كشف مدير التعاقدات في نادي بيراميدز “عمرو بسيوني” عن الطريقة التي اتبعها من أجل اتمام التعاقد مع الجناح الدولي المصري “رمضان صبحي” فور انتهاء إعارته مع النادي الأهلي، مؤكدًا أن المفاوضات لم تستغرق أكثر من 72 ساعة.

وقال بسيوني في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الماتش الذي يبث عبر شاشة قناة صدى البلد “صديق صديق حارس مرمى الأهلي شريف اكرامي (علي صقر) كان هو مفتاح صفقة انضمام رمضان صبحي لصفوف بيراميدز، قمت باستطلاع رأيه حول التعاقد مع رمضان واشترط العودة للاعب قبل أي قرار، وبالفعل كانت هناك جلسة بين رمضان وأفراد اسرته وطلب اللاعب معرفة تفاصيل عرض بيراميدز”.

وكان حارس المرمى المخضرم “شريف إكرامي” قد نفى مرارًا وتكرارًا سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو برنامج الماتش نفسه، تدخله في صفقة انضمام رمضان صبحي إلى بيراميدز والتورط في التأثير عليه، حتى جاء تصريح عمرو بسيوني ليكشف كل شيء.

وأضاف عمرو بسيوني في حديثه مع الإعلامي هاني حتحوت “هنا جاء دوري وأعلم تماما كيفية التعامل مع اللاعبين الكبار، الأهم في ذلك الوقت هو الثقة والسرعة، وبالفعل المفاوضات لم تستغرق اكثر من 72 ساعة، خاصة أن بيراميدز اصبح هدف كبير لجميع الاعبين وهذا نجاح كبير للمنظومة”.

Advertisements

وواصل “عقود لاعبي بيراميدز مثل عقود لاعبي الاهلي والزمالك وبقية أندية الدوري المصري ، المفاوضات عرض وطلب، ونجحنا في إقناع رمضان صبحي مثل لاعبين آخرين”.

وتعجب بسيوني من طريقة تعامل الإعلام مع بيراميدز، قائلاً “لم نلق اشادة وقت التعاقد مع رمضان صبحي وأثناء مؤتمر تقديم اللاعب لوسائل الإعلام، ولاحظنا ذلك من خلال طريقة التعامل معنا”.

وختم “وضع طبيعي جدًا مع ضغط المباريات يحدث تراجع في النتائج، لكن نسعى لتجاوز الأزمة دي سريعًا، نقدر نوصل لطموحنا في المباريات القادمة، والطموح الأكبر هو بطولة الكونفيدرالية”.