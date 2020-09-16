سوق الانتقالات | للمرة الثانية..كافاني يُعرض على برشلونة!

يبحث المدير الفني الجديد لبرشلونة “رونالد كومان” عن قلب مهاجم جديد، في نفس التوقيت الذي يبحث فيه المهاجم الدولي الأوروجوياني “إيدنسون كافاني” عن ناد جديد، ويمكن أن تتناسب هاتان المشكلتان مع حل واحد: أن يوقع المهاجم لصالح برشلونة قبل غلق الميركاتو الصيفي مطلع أكتوبر المقبل.

وادعت صحيفة سبورت الكتالونية أن هذه هي رؤية مهاجم أوروجواي الذي يعيش حاليًا دون فريق بعد رحيله عن باريس سان جيرمان بالمجان.

ويُدرك كافاني أن صفقات برشلونة في الميركاتو الصيفي الحالي لن تخلو من مهاجم جديد، قبل الرحيل المحتمل لمواطنه لويس سواريز، لهذا لم يجد وكلاء كافاني غضاضة في عرض خدمات اللاعب على البرسا مرتين خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ويضيف التقرير أن إدارة البلوجرانا عتبر كافاني لاعبًا من الدرجة الأولى وله حضور كبير في منطقة الجزاء. بالإضافة إلى ذلك، لا أحد يمكنه المجادلة في أمر جودة حاسته التهديف.

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وأبدى اللاعب موافقة مبدئية على الانضمام لصفوف البرسا بعقد قصير الأمد مدته عامين فقط، وهو الأمر الذي يتناسب مع خطط برشلونة بينما هو غير قادر على التعاقد مع مهاجم في المستقبل حيث لا يزال توقيع لاوتارو مارتينيز الإنتر يواجه صعوبات حقيقية.

ودرست الإدارة الفنية لبرشلونة اقتراح وكلاء كافاني، لكنهم ليسوا على مقربة من الاتفاق، بسبب تركيز النادي على أهداف أخرى في الميركاتو الصيفي.

وبدا كافاني قريبًا جدًا من أتليتكو مدريد لكن كلا الجانبين لم يتوصلا إلى إتفاق. وفي وقت لاحق، حدث الشيء نفسه مع بنفيكا البرتغالي، لذلك لا يزال المهاجم دون فريق مع بقاء ما يزيد قليلاً عن أسبوعين حتى إغلاق الميركاتو الصيفي الحالي.