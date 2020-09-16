رياضة | رضا عبدالعال يقود تدريبات طنطا استعدادا لمواجهة إف سي مصر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر رضا عبدالعال يقود تدريبات طنطا استعدادا لمواجهة إف سي مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد رضا عبدالعال المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، تدريبات الفريق اليوم إستعدادا لمواجهة نادي مصر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

حيث تواجد رضا عبدالعال في تدريبات الفريق، وحرص علي مشاهدة اللاعبين والاجتماع بهم قبل قيادتهم فنيا خلال الفترة المقبلة، وبدء المران الأول تحت قيادته.

وكان فريق طنطا أعلن بالأمس عن تولي رضا عبد العال تدريب الفريق خلفًا للمدرب السابق أيمن المزين.

يذكر أن نادي طنطا يستعد لمواجهة مصر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز يوم السبت القادم في تمام الخامسة والنصف مساءا.