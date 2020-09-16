رياضة | كومان يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر كومان يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني الجديد كان يرغب في التعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو نجم هجوم إنتر ميلان الإيطالي في الصيف الحالي.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن لوكاكو يعتبر الخيار الأول بالنسبة لرونالد كومان لتدعيم خط هجوم البلوجرانا.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إدارة النادي الكتالوني إستبعدت خيار التعاقد مع لوكاكو منذ البداية لأسباب مالية وصعوبة موافقة إنتر ميلان على التخلي عن نجمه البلجيكي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه سبق لكومان تدريب لوكاكو عندما كان المدير الفني لإيفرتون الإنجليزي في موسم 2016/2017.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن روميلو لوكاكو كان قد إنضم لإنتر ميلان في الصيف الماضي قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي وسجل لإنتر ميلان حتى الآن 34 هدفاً في 56 مباراة في مختلف البطولات.