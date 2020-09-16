رياضة | بعد رحيل ريجيلون.. ريال مدريد يُقيد "الفيراري"

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد رحيل ريجيلون.. ريال مدريد يُقيد "الفيراري" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي من التعاقد مع سيرجيو ريغيلون لاعب فريق ريال مدريد الإسباني لمدة ثلاث سنوات مقابل 30 مليون يورو، بجانب 5 مليون كمتغيرات.

ومن جهته كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أخر تطورات رحيل الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو، لاعب النادي الملكي بعد إقتراب رحيل ريغيلون إلى البريمرليج.

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ووفقاً لشبكة " ديفينسا سينترال " فإن رحيل ريغيلون قد أغلق الباب أمام رحيل الظهير الأيسر البرازيلي خلال الصيف الحالي.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن مارسيلو يرغب في مغادرة تشكيل الفرنسي زين الدين زيدان وسط أهتمام كبير من نادي يوفنتوس الإيطالي بالفوز بخدماته.

يذكر أن ريال مدريد قد فتح خطوط إتصال خلال الأيام الماضية مع الظهير النمساوي ديفيد الابا لاعب بايرن ميونيخ الألماني من أجل التعاقد معه في صيف عام 2021 في صفقة إنتقال حر تحسباً لرحيل مارسيلو.