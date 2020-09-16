رياضة | الشحات يشارك في تدريبات الأهلي الجماعية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الشحات يشارك في تدريبات الأهلي الجماعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم الأربعاء، والمقامة على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وشارك الشحات أيضًا في التقسيمة التي أجراها السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر، على هامش المران الجماعي.

وكان الشحات قد انتهى من تنفيذ برنامجه التأهيلي بعد خضوعه لعملية "فتاق" والتي تسببت في غيابه عن المشاركة مع الأهلي منذ عودة النشاط الرياضي عقب جائحة كورونا.

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واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء عقب الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة ٢٤ ساعة عقب مواجهة الاتحاد السكندري.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتاج الأهلي إلى نقطة وحيدة في المباراة المقبلة أمام مصر المقاصة، للتتويج رسميا بقلب الدوري المصري للمرة الخامسة على التوالي، والثانية والأربعين في تاريخه.