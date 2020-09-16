رياضة | تعرف على موعد مباراة الزمالك ضد أسوان والقنوات الناقلة لها

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد مباراة الزمالك ضد أسوان والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك مع نظيره فريق أسوان، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز 2019 – 2020.

يدخل الزمالك المباراة وفي جعبته 55 نقطة ويحتل "وصافة" ترتيب الدوري الممتاز، خلف النادي الأهلي المتصدر برصيد 72 نقطة، وسيتم خصم 3 نقاط من الأبيض نهاية الموسم بسبب انسحابه من لقاء القمة في الدور الأول.

بينما يحتل فريق أسوان المركز التاسع برصيد 31 نقطة، ويسعي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك لمواصلة الزحف لمنطقة الأمان بجدول ترتيب الدوري والابتعاد عن شبح الهبوط.

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ويخوض الزمالك المباراة وسط ظروف صعبة بعد الرحيل المفاجئ لمدربه الفرنسي باتريس كارتيرون والذي اعتذر عن عدم استكمال مهمته مع الفريق وسدد الشرط الجزائي وفسخ تعاقده ورحل عن النادي.

ومن المنتظر أن يقود فريق الزمالك أمام أسوان المدرب طارق يحيي والذي سيتولي المهمة بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب جديد لقيادة الفريق.

تنطلق أحداث المواجهة المرتقبة بين الزمالك وأسوان في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، يوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة الزمالك وأسوان عبر شاشة قنوات أون تايم سبورت ontime sport الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، ويمكن متابعة المباراة عبر روابط البث المباشر على شبكة الانترنت وبجودة فائقة.