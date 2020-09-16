رياضة | غياب ثنائي الأهلي عن التدريبات بسبب كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر غياب ثنائي الأهلي عن التدريبات بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغيب الثنائي علي لطفي وياسر إبراهيم لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المشاركة في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأربعاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

ويأتي غياب الثنائي عن مران الأهلي بسبب إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، والذي أبعدهما عن المشاركة في مباراة الفريق الأحمر الأخيرة أمام الاتحاد السكندري.

ومن المقرر انضمام الثنائي إلى التدريبات الجماعية عقب ظهور نتيجة المسحة الطبية وسلبية العينة.

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واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء عقب الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة ٢٤ ساعة عقب مواجهة الاتحاد السكندري.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتاج الأهلي إلى نقطة وحيدة في المباراة المقبلة أمام مصر المقاصة، للتتويج رسميا بقلب الدوري المصري للمرة الخامسة على التوالي، والثانية والأربعين في تاريخه.