رياضة | تطور مفاوضات انتقال جاريث بيل إلى توتنهام

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تطور مفاوضات انتقال جاريث بيل إلى توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات أيام الويلزي جاريث، نجم ريال مدريد الإسباني، معدودة داخل قلعة سانتاجو برنابيو، حيث أصبح اللاعب قريب من الرحيل عن صفوف الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد وكيل غاريث بيل، جوناثان بارنيت، أن المهاجم الويلزي لا يزال يحب فريقه السابق توتنهام، وهو المكان الذي يريد التواجد فيه.



قال وكيله: "غاريث لا يزال يحب "السبيرز"، نحن نتحدث، هو المكان الذي يريد أن يكون فيه".

وترك بيل (31 عاماً) توتنهام للانضمام إلى ريال مدريد في 2013، وسجل للنادي "الملكي" أكثر من 100 هدف، وفاز معه بدوري الأبطال 4 مرات.

ويسعي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي هو الآخر للحصول على خدمات اللاعب الويلزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من أجل تدعيم صفوفه.