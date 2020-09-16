رياضة | إيبار يعلن تعاقده مع مهاجم نيوكاسل

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر إيبار يعلن تعاقده مع مهاجم نيوكاسل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقد نادي إيبار الإسباني، مع المهاجم يوشينوري موتو قادمًا من نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، وذلك على سبيل الإعارة في موسم 2020-2021.

والتحق مهاجم اليابان البالغ عمره 28 عاما بتشكيلة نيوكاسل قادما من ماينتس الألماني بعقد لأربع سنوات في أغسطس 2018 مقابل حوالي 9.5 مليون جنيه إسترليني (12.25 مليون دولار).

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وسجل موتو، الذي خاض 29 مباراة دولية، هدفين فقط في 28 مباراة مع نيوكاسل في كل المسابقات.

ودعم نيوكاسل خط الهجوم بضم كالوم ويلسون والجناح رايان فريزر ضمن عدة صفقات قبل أن يبدأ الموسم بالفوز 2-صفر على وست هام يونايتد في الجولة الافتتاحية للدوري مطلع الأسبوع الجاري.

وسيلعب فريق المدرب ستيف بروس، الذي بلغ الدور الثالث في كأس الرابطة بالتفوق 1-صفر على بلاكبيرن روفرز يوم الثلاثاء، مع برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الممتاز يوم الأحد المقبل.