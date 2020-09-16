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رياضة | مدرب محمد صلاح يرد بغضب على مستقبله مع ليفربول

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كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مدرب محمد صلاح يرد بغضب على مستقبله مع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

 

رد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن أحد الأسئلة حول خططه عقب انتهاء عقده مع الريدز.

 

وقال كلوب في حوار مع ليروي ماتاتا على «يوتيوب» عندما سئل أين يرى نفسه بعد أربع سنوات: " كثير من الناس يسألونني هذا السؤال، لم أسمع أبدًا أي شخص يسأل بيب جوارديولا عن ذلك رغم انتهاء عقده العام المقبل".

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وتابع مدرب الريدز: "مازال لدي أربع سنوات في عقدي تبدو وكأنها فترة أبدية في كرة القدم يمكن أن يحدث الكثير خلال هذا الوقت، أفترض أنه في غضون أربع سنوات سأفكر في التجديد أم لا".

 

وأكمل: "إذا لم أجدد، سأذهب في إجازة، عندما أغادر ليفربول، لن أحصل أدرب فريق في اليوم التال، هذا أمر مؤكد سآخذ استراحة لمدة عام بعد ليفربول".

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