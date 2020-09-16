رياضة | عبد الرزاق حمد الله أفضل لاعب بالجولة الثالثة لدوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عبد الرزاق حمد الله أفضل لاعب بالجولة الثالثة لدوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال آسيا، فوز المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم فريق النصر السعودي، بجائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وأكد الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا على موقع تويتر، الأربعاء، أن شركة أوبتا الشهيرة للإحصائيات الرقمية، اختارت عبد الرزاق حمدالله نجما للجولة الثالثة بتقييم وصل إلى (8.7).

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وسجل النجم المغربي هدفي فوز النصر في شباك سباهان الإيراني، ليقود فريقه لصدارة مجموعته برصيد 7 نقاط.

وجاء في المركز الثاني الإسباني سانتي كازورلا لاعب السد القطري، بتقييم (8.6)، حيث سجل هدفا وله 75 تمريرة في مباراة العين الإماراتي المثيرة التي انتهت بتعادل الفريقين 3-3.

وحل ثالثا الأسترالي براد جونز حارس مرمى فريق النصر السعودي (8.4)، برصيد 6 تصديات و20 تمريرة أمام سباهان الإيراني.