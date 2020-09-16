رياضة | عاجل - الكشف عن فريق كارتيرون الجديد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - الكشف عن فريق كارتيرون الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن اقتراب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، من تولي القيادة الفنية لفريق التعاون السعودي، خلفًا للسعودي عبد الله عسيري الذي تولي قيادة الفريق بشكل مؤقت خلال الفترة الأخيرة.

وجاء ذلك طبقا لما ذكرته صحيفة " الرياضية السعودية بعد ساعات من فسخ كارتيرون عقده بشكل مفاجئ مساء أمس الثلاثاء مع نادي الزمالك المصري.

وكان الفرنسي كارتيرون قد أبلغ إدارة النادي المصري برغبته في الرحيل مع دفع قيمة الشرط الجزائي، التي تبلغ نحو ربع مليون دولار.

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وحاول مجلس إدارة الزمالك بقيادة مرتضى منصور إقناع المدرب بالبقاء والاستمرار، مع رفع راتبه السنوي بشكل يتناسب مع ما حققه أخيرا، لكن الفرنسي رفض بشكل حاسم مفضلا الرحيل.



وقاد كارتيرون الزمالك للفوز بلقبي كأس السوبر الأفريقي وكأس السوبر الماضي في وقت سابق من العام الجاري مع الوصول إلى الدور قبل النهائي بدوري أبطال أفريقيا.

وكان التعاون قد أقال البرتغالي فيتور كامبليوس وكلف عسيري لقيادة الفريق، الذي يستكمل حاليا مشواره في دوري أبطال آسيا، بعد أن نجح في الهروب من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

ورغم الهزيمة أمس من بيرسبوليس الإيراني في الجولة 3 من مجموعات دوري أبطال آسيا، يبقى التعاون متصدرا لمجموعته برصيد 6 نقاط، متساويا مع الدحيل القطري (الوصيف).

