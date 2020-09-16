رياضة | برشلونة يتخذ قرارًا ناريًا ضد اللاعبين

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يتخذ قرارًا ناريًا ضد اللاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عالمية أن نادي برشلونة الإسباني برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو يحاول إيجاد حل لقضية داخلية تعتبر الأولوية له في الوقت الحالي.

ونقلت شبكة ESPN العالمية عن مصادر مقربة من النادي الكتالوني تقول ببساطة أن برشلونة لا يمتلك الأموال في الوقت الحالي من أجل القيام بتعاقدات.

وأكدت الشبكة العالمية أن أولوية البلوجرانا حاليًا قبل عقد الصفقات هي خفض رواتب اللاعبين بسبب تأثير جائحة كورونا على النادي الإسباني.

وأوضحت الشبكة العالمية أن النادي الكتالوني يرتبط بعدد قليل من اللاعبين على الرغم من الموسم السيئ الذي عاشه بالإضافة إلى رحيل بعض اللاعبين وتوقع رحيل آخرين.