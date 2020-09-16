شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى للاعبي الزمالك: قاتلوا من أجل اللقب الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

«قاتلوا من أجل جمهوركم وابذلوا الغالي والنفيس من أجل التتويج بدوري أبطال أفريقيا»؛ بهذه الكلمات بدأ طارق يحيى، المدير الفني المؤقت للزمالك، حديثه للاعبي الفريق الكروي، لإلهاب حماسهم واستنفار قوتهم من أجل المنافسة على اللقب الأفريقي.

وقال «يحيى» في تصريحاته الخاصة لـ«المصري اليوم»: «الزمالك يمتلك فريق بطولات، وجيل نادر من اللاعبين المميزين أصحاب الخبرة والكفاءة، فضلا عن طموحهم الكبير في التتويج باللقب الأفريقي، الذي سيكون ردًا على أي شائعات تطال الفريق مؤخرًا بعد رحيل باتريس كارتيرون».