نصائح فنية من طارق يحيى لأشرف بن شرقي على هامش مران الزمالك

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص طارق يحيى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة سريعة مع المغربي أشرف بن شرقي، على هامش التدريبات الجماعية للفريق، اليوم الأربعاء، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.
وشهدت الجلسة منح «يحيى» بعض النصائح الفنية المهمة للمغربي أشرف بن شرقي خلال المران، من أجل تنفيذها في المباريات المقبلة.
ويواصل الفريق استعداداته لمواجهة نظيره أسوان يوم الجمعة المقبل، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.
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