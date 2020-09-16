شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: تحت أمر الزمالك في أي مكان.. ومستعد أدرب الفريق ولو ليوم واحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال طارق يحيى، المدير الفني المؤقت للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، إنه شرف كبير لأي مدرب الانضمام إلى الفريق الأبيض وتدريبه حتى ولو ليوم واحد.

وأضاف «يحيى»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «تحت أمر الزمالك ومجلس الإدارة في أي مكان، ولو طلب مني أعمل مع الفريق لمدة يوم واحد أو أسبوع لن أتردد، وسأقبل على الفور، لأن نادي الزمالك بيتي، ولا أملك خيار الرفض».

وأكد «يحيى» قدرته على لم شمل الفريق واللاعبين، ومواصلة الانتصارات في الدوري، لحين وضوح الرؤية بشأن المدرب الجديد الذي سيقود الفريق في أفريقيا.