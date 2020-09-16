شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل «رابيد تيست» للاعبي الزمالك قبل المران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى تحليل «رابيد تيست» للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وذلك قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض، المقرر إقامتها على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره أسوان يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.