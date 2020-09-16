شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحدد شرطًا واحدًا في المدرب الأجنبي الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
رفض مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، وضع العديد من الشروط والمواصفات في المدير الفني الأجنبي الجديد الذي سيقود فريق الكرة الأول خلال الفترة المقبلة.
وحدد مرتضى منصور شرطًا واحدًا لابد من توافره في المدرب الأجنبي الجديد، للموافقة على تعيينه، وهو أن يعد بالفوز بدوري أبطال أفريقيا، خصوصًا أنه أمامه شهر كامل وأكثر للاستعداد للبطولة.
ومن المنتظر أن يحسم المجلس الأسبوع المقبل خليفة باتريس كارتيرون، الذي أعلن رحيله عن الفريق.
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