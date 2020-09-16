شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جلال إبراهيم: الزمالك هو من يصنع نجوميه المدربين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المستشار أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس نادي الزمالك، إن فريق الكرة بالنادي له الفضل على مئات المدربين الأجانب والوطنيين، مؤكدًا أن تولي أي مدير فني لفريق كبير مثل الزمالك حتمًا سيضيف لنفسه ولسيرته الذاتية أن نال شرف قيادة الأبيض ولو ليوم واحد.
وأكد «جلال» أن الزمالك هو من صنع نجومية وشعبية الفرنسي باتريس كارتيرون في الفترة الأخيرة، بعدما توج معه ببطولتين في أسبوع واحد، هما السوبر المحلي والسوبر الأفريقي.
وطمأن «جلال» جماهير الزمالك على الفريق، مؤكدًا أن المدرب الجديد سيكون مدرب عالمي، وعند حسن ظن الجماهير وقادر على تحقيق البطولات مع الأبيض.
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