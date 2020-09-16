شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة البرازيلية تقف إلى جانب نيمار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شددت الحكومة البرازيلية على دعمها لمواطنها ونجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا، عقب إدعائه التعرض لسباب عنصري من جانب المدافع الإسباني ألفارو غونزاليس خلال مواجهة فريقه ومارسيليا في الدوري الفرنسي.

وشهدت المباراة اعتداءات متكررة بين لاعبي الفريقين ليقوم الحكم بإشهار البطاقة الصفراء 5 مرات في الشوط الأول و9 في الشوط الثاني، ثم اندلعت مشاجرة عنيفة بين لاعبي الفريقين.

وبحسب مشاهد بثتها شبكة «تيلي فوت»، اشتكى نيمار بعد نصف ساعة على بداية المباراة إلى الجهاز التحكيمي، مكررا في عدة مناسبات «لا، للعنصرية!»، موضحا أن مدافع مارسيليا نعته بـ«القرد»، وهو ما نفاه المدافع.

وقالت وزارة حقوق الإنسان في البرازيل في بيان: «في مواجهة حالة عنصرية أخرى في الرياضة، تعرب وزارة المرأة والأسرة وحقوق الإنسان علنا عن تضامنها مع اللاعب نيمار جونيور. العنصرية جريمة».

ويواجه النجم البرازيلي إمكانية إيقافه لعدة مباريات من قبل لجنة الانضباط في رابطة الدوري الفرنسي، كما هو الحال بالنسبة لغونزاليس إذ وجد المسؤولون بأن ما زعمه نيمار كان صحيحا.

ويؤدي أي سلوك عنصري إلى عقوبة الإيقاف لعشر مباريات كحد أقصى، فيما يمكن أن يؤدي البصق الموجه إلى لاعب آخر إلى الإيقاف لست مباريات.

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