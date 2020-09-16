شكرا لقرائتكم خبر عن «تيجانا» و«جعفر» يدعمان طارق يحيى في أول مران للزمالك تحت قيادته والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الثنائي إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وفاروق جعفر مستشار مجلس الإدارة، على التواجد، اليوم الأربعاء، في مران الفريق الكروي الأول، لمؤازرة طارق يحيى وجهازه المعاون، في أول مران قادوا خلاله الفريق بعد الرحيل المفاجئ لباتريس كارتيرون.
ورحل كارتيرون فجأة عن القلعة البيضاء أمس بعد تلقيه عرضًا من نادي التعاون السعودي .
وأعلن إسماعيل يوسف، عضو المجلس، أنه يدعم طارق يحيى وجهازه المعاون، وعلى الجميع أن يقف خلفهم لدعم ومؤازرة الفريق في مهمته الراهنة.
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