شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يطالب إدارة الأهلي بسفر الفريق للمغرب بطائرة خاصة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
طلب الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر من إدارة النادي؛ سفر فريق الكرة للمغرب لمواجهة الوداد المغربي في بطولة أفريقيا بطائرة خاصة، لتجنب مشقة السفر عبر خطوط الطيران، في ظل الإجراءات الاحترازية، المفروضة على رحلات الطيران حول العالم جراء فيروس كورونا.
ويرغب الجهاز الفني في توفير كل سبُل الراحة للفريق خلال رحلة المغرب المهمة، التي سيخوض فيها الفريق مباراة قوية أمام الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 18 أكتوبر المقبل.
وينتظر أن يحسم المسؤولين القرار النهائي الخاص بالطائرة الخاصة خلال الأيام المقبلة.
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