شكرا لقرائتكم تشكيل سموحة ضد الجونة.. حسام حسن وتسيبامبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة الجونه المقرر لها فى السادسة مساء اليوم على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرون من عمر مسابقه الدورى الممتاز . جاء التشكيل كالآتى : حراسة المرمى : الهانى سليمان . خط الدفاع : أحمد جمال ، رجب نبيل ، السيد فريد ، أحمد أبو الفتوح. Advertisements خط الوسط: ناصر ماهر ، يوسف ديوب ، محمود عبد الحليم حليمو ، صلاح محسن . خط الهجوم : حسام حسن ، ديريك تسيبامبى . يتواجد على دكه البدلاء كلا من: عمر صلاح ، أحمد مكى ، محمد نادى ، كريم يحيى ، أحمد حمص ، ايمومو ، محمد الترهونى ، شريف رضا ، محمد كوفى .

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