شكرا لقرائتكم محمود متولى يواصل التأهيل بعد إجرائه جراحة الصليبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل محمود متولي مدافع النادي الأهلي التأهيل والخضوع لجلسات علاج طبيعى تحت اشراف علاء شاكر أخصائي تأهيل المنتخب الوطنى السابق، عقب اجراءه جراحة الرباط الصليبى مؤخرا، حيث يؤدى حاليا متولى برنامج تأهيلى بالتنسيق مع الجهاز الطبي في الأهلى بقيادة خالد محمود ، وأجرى خالد محمود طبيب الأهلى اتصالاً بمدافع الفريق محمود متولى للاطمئنان عليه ومعرفة حالته بعد إجراء جراحة الرباط الصليبى مؤخراً بالقاهرة، واطمأن طبيب الأهلى على حالة اللاعب المعنوية والصحية بعد الجراحة، وناقش الدكتور خالد محمود مع اللاعب موعد وخطة العودة للملاعب والبرامج التدريبية التى سيؤديها خلال الأشهر القادمة حتى يعود للتدريبات الجماعية وهو ما يستغرق فترة لن تقل عن تسع أشهر.

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في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).