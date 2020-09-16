شكرا لقرائتكم تشكيل الجونة لمواجهة سموحة.. ريان وعموري في الهجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفني لنادي الجونة، بقيادة رضا شحاتة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة طلائع الجيش في تمام السادسة من مساء اليوم على ملعب خالد بشارة الجونة ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل الأساسي كل من:

عمر رضوان، جوناثان نجويم، لؤي وائل، محمود الجزار، محمد محسن "ليلة"، أكرم توفيق، أحمد حمدي، آلان تشيامابادي، إسلام رشدي، أحمد ياسر ريان، عمرو عبد الفتاح "عموري".

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وعلى مقاعد البدلاء كل من:

محمود الغرباوي، عمرو بركات، سيرج أكا، أحمد مجدي، إسلام محارب، إسلام عبد النعيم، والتر بواليا، محمد نجيب، عمرو سعداوي.