- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم تشكيل الجونة لمواجهة سموحة.. ريان وعموري في الهجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفني لنادي الجونة، بقيادة رضا شحاتة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة طلائع الجيش في تمام السادسة من مساء اليوم على ملعب خالد بشارة الجونة ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الممتاز.
ويضم التشكيل الأساسي كل من:
عمر رضوان، جوناثان نجويم، لؤي وائل، محمود الجزار، محمد محسن "ليلة"، أكرم توفيق، أحمد حمدي، آلان تشيامابادي، إسلام رشدي، أحمد ياسر ريان، عمرو عبد الفتاح "عموري".
وعلى مقاعد البدلاء كل من:
محمود الغرباوي، عمرو بركات، سيرج أكا، أحمد مجدي، إسلام محارب، إسلام عبد النعيم، والتر بواليا، محمد نجيب، عمرو سعداوي.
كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل الجونة لمواجهة سموحة.. ريان وعموري في الهجوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.