شكرا لقرائتكم مران الإسماعيلى.. استشفاء الأساسيين وجاهزية المصابين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض لاعبو فريق الإسماعيلى الأساسيين مران استشفائى ، ضمن برنامج الاعداد للقاء انبى يوم الاثنين المقبل على ملعب الأخير ، فى إطار منافسات الجولة الــ28 بمسابقة الدورى المحلى.

ويتطلع جهاز الدراويش لازالة علامات الارهاق لدى اللاعبين بعد مشاركتهم أمس بمواجهة المقاولون العرب والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وخاض باقى أعضاء الفريق تدريبات خططية متنوعة وسط اصرار من الجميع على نيل ثقة المدير الفنى البرازيلى هيرون ريكاردو.

شهد المران جاهزية الثنائى محمد صادق ومحمد هاشم بعد اكتمال شفائهما حيث بات موقف مشاركتهما فى اللقاء المقبل وفق رؤية الجهاز الفنى.

وعبر البرازيلى "هيرون ريكاردو" المدير الفنى للإسماعيلى عن رضاه عن أداء اللاعبين برغم التعادل مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق، فى إطار منافسات الجولة الــ27 بمسابقة الدورى المحلى، وأضاف ريكاردو فى تصريحات عقب اللقاء "روح اللاعبين اعتبرها من أهم المكاسب ، بجانب مشاركة اكثر من لاعب كانو خارج الحسابات فى الفترة الماضية".

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وواصل "اللاعبون بدأو فى استيعاب جانب من خططى ، ومع الوقت سيظهر ذلك على النتائج بشكل إيجابى خلال الفترة المقبلة".

واستكمل مدرب الإسماعيلى "معدل أعمار اللاعبين جيد للغاية هم فقط يحتاجون لمزيد من الانسجام ، سأسعى خلال الفترة المقبلة لعلاج الأزمة الأهم للفريق وهو غياب الفاعلية الهجومية رغم السيطرة على مجريات اللعب".

واختتم ريكاردو حديثه قائلا "لدينا أمور مهمة هذا الموسم وهو تحسين ترتيب الفريق بجدول الدورى واعد الجماهير بأن الفريق سيظهر بشكل مغاير تماما الموسم الجديد".

وانتهت أحداث مباراة الإسماعيلى والمقاولون العرب بالتعادل الإيجابى 1 / 1 فى اللقاء الذى أقيم باستاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة الـ27 للدورى الممتاز، ليرتفع رصيد المقاولون للنقطة الـ48 فى المركز الثالث للدورى، كما يرتفع رصيد الإسماعيلى للنقطة 31 في المركز العاشر بجدول الدوري .

تقدم الإسماعيلي في الدقيقة 7 عن طريق محمد سمير لكن نجح المقاولون في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 42 عن طريق أحمد الشيمى.