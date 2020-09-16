شكرا لقرائتكم تدريب فريق "عربى".. أولى معايير لجنة اختيار المدرب فى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضعت لجنة اختيار المدرب الجديد في الزمالك والمكونة من إسماعيل يوسف وامير مرتضي واحمد مرتضي، بعض المعايير التي سيتم علي أساسها اختيار المدير الفني الجديد الذي سيتم التعاقد معه لخلافة الفرنسي باتريس كارتيرون الذي فسخ تعاقده مع الزمالك أمس وقيامه بدفع الشرط الجزائي.

وجاء اول معيار لدى لجنة اختيار المدرب أن يكون المدير الفني الجديد للزمالك قد سبق وتولى تدريب فريق عربى ليكون على دراية كاملة بطبيعة اللاعب العربى والأندية ولوائح الاتحادات في المنطقة العربية .

كما حددت إدارة الكرة بنادى الزمالك راتب سنوي بقيمة مليون دولار للمدير الفني الجديد للفريق ، واستقرت إدارة الكرة علي ان يكون راتب المدير الفني الجديد بنفس قيمة اخر راتب لكارتيرون عقب تجديد تعاقده مع الفريق قبل الرحيل.

ودخل البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني السابق للزمالك، والفرنسي ديسابر المدير الفني السابق لبيراميدز ومنتخب المغرب دائرة ترشيحات تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك خلال الفترة الحالية لخلافته الفرنسي كارتيرون .

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وقام بعض الوكلاء بترشيح البرتغالي باتشيكو والفرنسي ديسابر لادارة الزمالك لخلافة كارتيرون، وتدرس لجنة اختيار المدرب في الزمالك بعض السير الذاتية لمدربني أجانب لخلافة كارتيرون، علي ان يكون الاختيار الرسمي خلال أيام.

وأكد مصدر داخل الزمالك ان أسهم البرتغالي باتشيكو تأتي في المقدمة نظرا لسابق عمله في الزمالك ونجح باتشيكو في تحقيق 9 انتصارات وتعادلان وهزيمة خلال مشواره مع الفريق والذى لم يتخط الـ 12مباراة، قبل رحيله الي الشباب السعودى.

من ناحية أخرى قرر مجلس إدارة نادى الزمالك إسناد مهمة الإشراف على قطاع الناشئين فى الفترة الحالية لأحد أبناء النادى لحين عودة طارق يحيى لمنصبه، بعدما تم تعيين الأخير مديرا فنيا مؤقتا للفريق الأول لكرة القدم بالنادى بعد رحيل الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للفريق وفسخه لتعاقده مع النادى.

وسيبدأ بديل يحيى فى مهام منصبه الجديد ابتدء من اليوم وسيستمر فى هذا المنصب لحين تعاقد الزمالك مع مدرب أجنبى للفريق الأول فى الفترة المقبلة.

وضم طارق يحيى معه في الجهاز الفني لفريق الكرة كل من مدحت عبد الهادي وأيمن عبد العزيز مدربين بخلاف استمرار عمرو عبد السلام مدربا لحراس المرمى.