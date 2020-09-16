القطري الخليفي يقر بأنه رتب لقاء بين أمير قطر وأمين عام "فيفا" السابق

الأربعاء 16 سبتمبر 2020

بدأت، اليوم، في سويسرا جلسة الاستماع للقطري ناصر الخليفي بشأن تهم الفساد ودفع رشى.



وفي الجلسة، أقر الخليفي، بأنه رتب لقاء بين أمير قطر وأمين عام "فيفا" السابق.

كما أقر الخليفي بأن شراء الفيلا لأمين عام "فيفا" السابق تم من قبل شركة قطرية.

فيما ذكر الادعاء السويسري، أن الخليفي وعد "فالك" بعدم الكشف عن صفقة الرشى إلى "فيفا".

كما قال الادعاء السويسري، إن "فالك" وعد ببذل جهود لضمان حصول "بي إن سبورتس" على حقوق البث.

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من جانبه قال موفد قناة العربية، إن 6 أسابيع فصلت بين اتفاق شراء الفيلا لـ "فالك" واتفاق حقوق البث.

وأشار موفد العربية إلى أن "بي إن سبورتس" حصلت على حقوق البث بعد 6 أسابيع من اجتماع باريس.

وأضاف موفد العربية، أنه في اجتماع 24 أكتوبر 2013 في باريس تمت صفقة الرشى.

وكان بيان الاتهام، شدد على "فالك" حصل على الفيلا من الخليفي مقابل منح قطر حقوق البث.

ولفت بيان الاتهام إلى أن " الخليفي تعهد بسداد سعر الفيلا لـ "فالك" وكافة المصاريف"، كما وعد شراء الفيلاء باسمه ثم نقلها إلى "فالك"

يأتي هذا وفق ما ذكرته العربية وقالت إنها اطلعت على بيان الاتهام الموجه إلى ناصر الخليفي