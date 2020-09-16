الامارات | "الانضباط" تمهل الوحدة حتى 22 الجاري لسداد مستحقات المحرزي

شكرا لقرائتكم خبر عن "الانضباط" تمهل الوحدة حتى 22 الجاري لسداد مستحقات المحرزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم خلال اجتماعها الأول اليوم للموسم الرياضي 2020-2021، عبر نظام الاتصال المرئي برئاسة المستشار سعيد الحوطي، إمهال شركة نادي الوحدة لكرة القدم حتى 22 الجاري موعد الجلسة المقبلة، وذلك من أجل سداد المستحقات الخاصة باللاعب سلطان سيف المحرزي، بناء على شكوى سابقة للاعب ضد شركة الوحدة.

وقالت اللجنة إن القرار جاء بعد النظر في الطلب المقدم من سلطان المحرزي. وبحث الاجتماع الذي حضره أيضا حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، والأعضاء حسن الشيباني وعبدالله الحمادي وسلمان الطويل، آلية عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، والقرارات التي تُصدر عنها، حيث سيتم الإعلان عنها عبر المنصات الرسمية لاتحاد كرة القدم فور نهاية كُل اجتماع تماشياً مع السياسة الإعلامية المعتمدة من مجلس إدارة الاتحاد.

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