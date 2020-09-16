الامارات | "فيفا": أكثر من 150 اتحادا طلب الحصول على الدعم في ظل أزمة كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن "فيفا": أكثر من 150 اتحادا طلب الحصول على الدعم في ظل أزمة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مسؤول توزيع المساعدات على الأندية المضررة من جائحة فيروس كورونا في الاتحاد الدولي، الفنلندي أولي رين إن إن (فيفا) تسلم أكثر من 150 طلبا من اتحادات وطنية أعضاء للحصول على الدعم المالي البالغ 1.5 مليون دولار من صندوق الإغاثة الخاص بأزمة كورونا.

وقال رين خلال مؤتمر عقد اليوم عبر الاتصال المرئي عن بعد (فيديو كونفرانس):دفعات من قيمة الدعم المالي جرى تحويلها بالفعل إلى اتحادات أعضاء. وكان مجلس (فيفا) وافق في أواخر يوليو الماضي على لوائح خطة إغاثة للاتحادات الوطنية الأعضاء، وقد أكد رين أن كل الأموال تأتي من صناديق الاتحاد الدولي. ويمكن لكل اتحاد الحصول على منحة قيمتها 1.5 مليون دولار، على أن يخصص 500 ألف دولار منها لكرة القدم للسيدات، وذلك قبل يناير 2021.

ويحق أيضا لكل اتحاد وطني التقدم بطلب للحصول على قروض بدون فولائد بقيمة تصل إلى خمسة ملايين دولار، وذلك من أجل أنشطة منها استئناف المسابقات وتنفيذ بروتوكولات العودة.

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وقال رين إن أزمة كورونا كلفت كرة القدم العالمية 14 مليار دولار، وذلك يشمل الاتحادات الوطنية وأكاديميات الشباب لكن لا يشمل الأندية على المستوى الدولي.

وأضاف الفنلندي رين أن كرة القدم في أمريكا الجنوبية وأفريقيا تضررت بالأزمة أكثر من أوروبا.

وشدد رين أيضا على أنه سيجرى مراقبة آلية استخدام أموال الدعم عن كثب، وذلك في ظل تذمر بعض الاتحادات إزاء قواعد الامتثال الصارمة. وأضاف رين:"الفساد ليس له مكان في الفيفا. لذلك علينا أن نضمن استخدام الدعم بالشكل الصحيح".

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