شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يستعيد «صادق» و«الشامي» أمام إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد مران الإسماعيلي، اليوم الأربعاء، مشاركة الثنائي محمد صادق ومحمد هاشم، بعد اكتمال شفائهما، حيث بات اللاعبين جاهزان للمشاركة في اللقاء المقبل أمام إنبي، وفق رؤية الجهاز الفني.

وخاض لاعبو الإسماعيلي الأساسيين مران استشفائي، في المران الذي خاضه الفريق، اليوم الأربعاء، ضمن برنامج الإعداد للقاء إنبي يوم الإثنين المقبل على ملعب الأخير، في إطار منافسات الجولة الــ28 بمسابقة الدوري المحليمحمد.

وخاض باقي أعضاء الفريق تدريبات خططية متنوعة، وسط إصرار من الجميع على نيل ثقة المدير الفني البرازيلي ريكاردو.

ويتطلع جهاز الدراويش لإزالة علامات الإرهاق لدى اللاعبين بعد مشاركتهم أمس بمواجهة المقاولون العرب، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.