شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف: الزمالك لم ولن يقف على أحد.. وكارتيرون الخاسر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الفريق لم ولن يقف على أحد على مدار تاريخه، سواء لاعبًا أو مدربًا، مؤكدًا أن رحيل باتريس كارتيرون، المدير الفني، أمر مريب، وحتما وراءه عرض من ناد آخر.
وأكد «يوسف» أن كارتيرون هو الذي خسر الزمالك، لأنه كان أمام فرصة ذهبية للانتظار لحين انتهاء البطولة الأفريقية، وفي حال تتويجه بها سيكون راتبه ارتفع 10 أضعاف ما سيحصل عليه حاليًا، فضلًا عن أنه فقد جماهيرية وشعبية الزمالك الجارفة في مصر والوطن والعرب وأفريقيا.
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الوضع في مصر
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اصابات
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101,177
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تعافي
84,969
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وفيات
5,661
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