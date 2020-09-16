شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رحيل كارتيرون عن الزمالك.. تركي آل الشيخ: «هو أي حاجه تتحط عليا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، عن قيام البعض بربط اسمه بأزمة رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون عن الزمالك، وأنباء انتقاله إلى التعاون السعودي.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته بموقع «فيس بوك»: «هو أي حاجة تتحط عليا.. هو الإسماعيلي وحرس الحدود عندهم أي مشاكل كمان عشان أكون فيها كمان.. لا حول ولا قوة إلا بالله».