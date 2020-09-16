شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب أعلى 10 رواتب للاعبين في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصبح اللاعب الجابوني بير إيميريك أوباميانج، لاعب فريق أرسنال الإنجليزي، هو أعلى لاعب في الدوري الإنجليزي يتقاضى راتب في الأسبوع، وذلك بعد أن جدد تعاقده مع أرسنال لمدة 3 سنوات قادمة.

ودائماً ما تتغير قائمة الأعلى راتب في الدوري الإنجليزي، وإليكم قائمة 10 لاعبين يتقاضون أعلى راتب في الأسبوع بالدوري الإنجليزي.

المركز العاشر:

اللاعب البرازيلي ويليان، لاعب فريق أرسنال، ويتقاضى 220 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

المركز التاسع:

اللاعب الأرجنتيني أجويرو، لاعب فريق مانشستر سيتي، يتقاضى 230 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

المركز الثامن:

اللاعب الفرنسي أنطوني مارسيال، لاعب فريق مانشستر يونايتد، ويتقاضى 250 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

المركز السابع:

اللاعب الفرنسي بول بوجبا، لاعب فريق مانشستر يونايتد، ويتقاضى 290 ألف حنيه إسترليني في الأسبوع.

المركز السادس:

اللاعب الإنجليزي رحيم إستيرلينج، لاعبي فريق مانشستر سيتي، ويتقاضى 300 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

المركز الخامس:

اللاعب الألماني كاي هافيرتيز، لاعب فريق تشيلسي، ويتقاضى 310 ألف جنية إسترليني في الأسبوع.

المركز الرابع:

اللاعب البلجيكي، كيفين دي بروين، لاعب فريق مانشستر سيتي، ويتقاضى 320 ألف جنية إسترليني في الأسبوع.

المركز الثاني مكرر:

الحارس الإسباني دافيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، ويتقاضى 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

المركز الثاني:

اللاعب الألماني مسعود أوزيل، لاعب فريق أرسنال الإنجليزي، ويتقاضى 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

المركز الأول:

اللاعب الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، لاعب فريق أرسنال الإنجليزي، ويتقاضى 350 ألف جنية إسترليني بجانب العديد من الإمتيازات الأخرى التي تجعل راتبه يتعدى 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد.