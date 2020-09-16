دراسة: 840 مليار دولار حجم سوق الرياضة عالميًا ودوري البيسبول الأمريكي الأعلى إيرادًا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد
قالت دراسة حديثة لمركز الدراسات الاقتصادية، ان حجم سوق الرياضة عالميا بلغ 756 مليار دولار سنويا وذلك وفقا لتقرير الصادر عن الامم المتحدة للشؤون الاقتصادية و الاجتماعية، فى مايو 2020، والذي يختص بدراسة الاثر الاقتصادي والاجتماعي لجائحة كورونا.
ووفقا للتقرير، فان تلك القيمة ترتبط بالقيمة المباشرة للصناعة الرياضيةن وترتفع الى 840 مليار دولار سنويا، اذا ما تم إضافة الصناعات غير المباشرة.
وقال: ان الاثر الاقتصادي للنشاط الرياضي لا يقف عند الايرادات بل يتجاوز شراء تذاكر المباريات ويمتد الاثر على سلاسل الانتاجفى القطاعات الاخري مثل النقل والطعام والشراب وغيرها، وهم ما قد يرفع قيمه النشاط الى 1,8 تريليون دولار.
ولفت ان تجارة التجزئة الرياضية تستحوذ على نسبة الاكبر فى الايرادات بقيمة 270 مليار دولار سنويا بنسبة 36% ، فيما تحتل الرياضة الاحترافية 23% والخدمات المتربطة بالرياضة والبنية التحتية والطعام وغيرها 26%، وايرادات الاندية 15%
وتحتل الولايات المتحدة النسبة الاكبر من السوق الرياضى، حيث تبلغ ايرادتها 420 مليار دولار سنويا، وتليها اوروبا 250 مليار دولار.
ووفقا موقع سبورت فاليو والذى استندت اليه دراسة مركز الدراسات الاقتصادية، فان دوري كرة البيسبول الامريكي هو الاعلى ايرادات بقيمة 2.25 مليار دولار، و كرة القدم الأمريكية 1.4 مليار دولار، واحتل الدوري الإنجليزي الممتاز الاعلى فى القارة الأوروبية بواقع 718 مليون دولار، والدوري الاسباني 544 مليون دولار، فيما جاء الدوري الفرنسي فى المركز الاخير بقيمة 182 مليون دولار.
واشار الى ان السوق الرياضي يتحول من الاستهلاك التقليدى إلى الرقمي حيث حققت شركات الرياضة التكنولوجية معدلا نمو بلغت 7.6 % خلال الخمس سنوات الماضية.
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