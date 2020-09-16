شكرا لقرائتكم خبر عن «كومان» يوضح آخر تطورات صفقة «ديباي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتعقدت صفقة انتقال اللاعب الهولندي ممفيس ديباي لفريق برشلونة الإسباني، وذلك بسبب الوضع المالي للنادي الكتالوني وانتظاره بيع عدد من اللاعبين.

وقال رونالد كومان، المدير الفني للبارسا، في تصريحات لشبكة «فوكس سبورتس»: «على الفريق أولًا بيع لاعبين قبل الدخول في صفقة ممفيس ديباي، حتى يتم توفير السيولة المالية للصفقة».

وتسعى إدارة برشلونة لبيع كلاً من أرتورو فيدال لنادي إنتر ميلان الإيطالي، بالإضافة للويس سواريز، والذي تتعقد صفقة انتقاله لفريق يوفنتوس الإيطالي، وذلك من أجل توفير الأموال اللازمة لصفقة «ديباي».

وكانت جريدة «دي تيليجراف» الهولندية قد نشرت في وقت سابق تقريرًا تقول فيه إن اللاعب الهولندي «ديباي» سيوقع على عقد يربطه ببرشلونة حتى صيف 2024، لكن رئيس نادي أوليمبيك ليون نفى الأمر.