شكرا لقرائتكم خبر عن جرعة تدريبية مكثفة لعبد الرحمن زين مدافع المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص على ماهر، المدير الفني للفريق الكروى الأول بالنادي المصري، على تخصيص جرعة تدريبية لعبدالرحمن زين، مدافع الفريق، حيث قام محمد عبدالكريم، المدرب العام، بشرح عدد من المواقف الدفاعية وكذلك كيفية التعامل مع الكرات العرضية سواء من الركلات الثابتة أو الحركة.

ويختتم الفريق تدريباته، اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، غدًا الخميس، في الجولة الـ27 لبطولة الدورى الممتاز، وينتظر أن يختار على ماهر قائمة تضم 18 لاعبًا للدخول في المعسكر المغلق.