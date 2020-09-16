شكرا لقرائتكم خبر عن عقد «فايلر» يتصدر جدول أعمال اجتماع مجلس الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد مجلس إدارة النادي الأهلى اجتماعًا هامًا، عصر اليوم الأربعاء، لمناقشة عدة ملفات خاصة بالنادي، أبرزها ملف بقاء السويسرى رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، مع القلعة الحمراء في الموسم المقبل، وفقًا للمُهلة الموجودة في عقد المدرب السويسرى مع الأهلي، الذي يتضمن بنداً يمنح المدرب السويسرى فسخ العقد دون أي التزامات أو دفع أي شروط جزائية في الفترة من 1 أكتوبر إلى 10 أكتوبر المقبل، كما يمنح هذا الشرط الأهلى الحق في الاستغناء عن خدمات المدرب السويسرى دون دفع شروط جزائية، لكن بمجرد انتهاء الأيام الـ 10، تعود بنود العقد كما كانت، بحيث لن يصبح أي طرف من الطرفين قادرًا على إنهاء التعاقد دون تحمل الشرط الجزائي والالتزام بكل البنود التعاقدية اللازمة حال الإقدام على فسخ التعاقد.

ويناقش المجلس عدد من الأمور الإدارية، منها آخر أعمال التطوير في فروع النادى بالجزيرة ومدينة نصر و6 أكتوبر، بجانب الاطلاع على تقرير التشيكي ميشيل بروكيتش، المدير الفنى لقطاع الناشئين بالنادي، الذي بدأ عمله خلال الفترة الماضية لتنفيذ خطة مجلس الإدارة في إعداد وتجهيز الناشئين للفريق الأول.