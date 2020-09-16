شكرا لقرائتكم خبر عن «جاريدو» على طاولة الزمالك لخلافة «كارتيرون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علمت «المصرى اليوم» من مصدر مطلع داخل نادى الزمالك، أن المدرب الإسبانى خوان كارلوس جاريدو، المدير الفنى السابق للوداد المغربى والأسبق للأهلي، مرشح لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، خلفًا لباتريس كارتيرون، المدير الفنى السابق، الذي قرر الرحيل عن القلعة البيضاء ودفع الشرط الجزائي.

ويبحث مجلس إدارة النادي الأبيض، برئاسة مرتضى منصور، السيرة الذاتية لخوان كارلوس جاريدو، المدير الفني السابق للوداد المغربى، والذى أنهى تعاقده مع الفريق المغربى بالتراضى منذ أيام قليلة.

ويمتلك المدرب صاحب الـ 51 عاما، خبرة كبيرة في الكرة الأفريقية وخصوصا كرة شمال أفريقيا، حيث سبق له تولى مسؤولية تدريب النادي الأهلى في موسم 2014 – 2015، وحقق معهم بطولة السوبر المصري وكأس الكونفدرالية الأفريقية، ثم انتقل إلى نادي الاتفاق السعودي، ولم يكن له إنجازات تذكر.

وتعاقد «جاريدو» بعدها مع الرجاء البيضاوى لمدة عامين، وحقق معهم بطولة كأس العرش المغربى عام 2017، ثم كأس الكونفدرالية الأفريقية عام 2018، وفى عام 2019 تعاقد مع نادي العين الإماراتى، لكنه لم يستمر كثيرًا، لينتقل لفريق النجم الساحلى التونسى، ولم تكن النتائج جيدة، قبل أن يتعاقد مع الوداد البيضاوى المغربى في فبراير من العام الحالي، خلفًا للفرنسى سيباستيان ديسابر.