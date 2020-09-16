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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميلان يعمل جاهداً لاتمام صفقة مدافع فيورنتينا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 سبتمبر 2020
يعمل نادي ميلان الايطالي بقوة في الميركاتو الصيفي الحالي من اجل تدعيم صفوفه بأفضل الصفقات، حيث يضغط بقوة من اجل حسم صفقة مدافع فيورنتينا نيكولا ميلينكوفيتش في الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك بحسب صحيفة لاغازيتا ديللو سبورت.
واضافت الصحيفة، أن إدارة ميلان لا تنوي دفع الثمن المطلوب من جانب ادارة الفيولا والمقدر بـ 40 مليون يورو.
وتابعت، ان وكيل اللاعب فالي رمضاني يعمل على تقريب وجهة النظر بين الطرفين من اجل حسم انتقال موكله الى السان سيرو لتدعيم دفاعات الروسونيري في الموسم الجديد 2020-21.
ويمتلك ميلينكوفيتش عقدًا مع عملاق فلورنسا حتى صيف عام 2022.
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