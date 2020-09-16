سكاي: ليستر على اعتاب التعاقد مع نجم روما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 سبتمبر 2020

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" اللايطالية، عن اقترب نادي ​ليستر​ سيتي الإنكليزي من التعاقد مع نجم نادي روما الايطالي خلال الساعات القليلة المقبلة.



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ووضع ليستر نصب اعينه على جناح نادي روما الايطالي، التركي الدولي جنكيز أوندير تمهيداً لضمه في الميركاتو الصيفي الحالي.

وبحسب فابريزيو رومانو، فمن المتوقع أن يتوصل ليستر لاتفاق مع روما على استعارة أوندير مع بند إلزامي للشراء في نهاية الموسم.

يذكر أن ليستر سيتي قد بدأ الدوري الممتاز بتحقيق الفوز على حساب فريق ويست بروميتش ألبيون بنتيجة 3-0.