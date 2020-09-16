شكرا لقرائتكم أيمن المزين: طنطا سيهبط للقسم الثانى حتى لو فاز على نادى مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أيمن المزين المدير الفنى السابق لطنطا أن أبناء السيد البدوى حجزوا تذكرة الهبوط للقسم الثانى حتى لو فازوا فى المباراة المقبلة أمام نادى مصر ، وقال المزين فى مداخلة هاتفية مع النجم حازم إمام عبر أون سبورت إف إم :" كورونا لعبت دور كبير فى تراجع نتائج طنطا وكذلك التفريط فى نقاط مباريات كثيرة مثل مباراتى الزمالك والمصرى البورسعيدى فضلا عن التغييرات الفنية التى تعاقبت على ادارة الفريق".

وتابع أيمن المزين :"قررت الرحيل عن طنطا لانى وجدت نفسى أحارب بمفردى ، لا أجد مساندة أو دعم من رئيس النادى أو اعضاء مجلس الادارة ، وجدت اللاعبين يخوضون المباريات بدون روح أو حمية ، الروح تظهر خمسة دقائق فى بداية المباراة وتختفى ونبدأ فى تلقى الهزائم ، رحلت فى المرة الاولى بعد خلاف مع فايز عريبى رئيس النادى وعلى إثره قرر إقالتى وعندما عدت توقعت أن يكون هناك تغيير فلم أجد شيئاً".

Advertisements

وأكمل المدير الفنى السابق لطنطا :" مباراة المقاصة مثلا وجدت اللواء محمد عبد السلام رئيس النادى الفيومى جاء لطنطا وبات مع المقاصة فى معسكره يساند لاعبيه رغم أن موقفهم أفضل منا بكثير وعندنا لم يأتى أحد ، وجدت الاندية ترصد مكافأت ضخمة للاعبين للفوز بالمباريات فى الاسابيع الاخيرة وفى طنطا لا أحد يشغل باله فقررت الرحيل".

وعن توقعاته لمصير طنطا قال المزين : "حتى لو فاز على نادى مصر فى المباراة المقبلة سيكون تحسين مراكز بينهم ولكن طنطا سيهبط ، الاسابيع المقبلة تنتظر طنطا مواجهات مع الاهلى والزمالك وبيراميدز والمقاولون والجونة وهى مباريات صعبة للغاية ، كان الامل أن نعبر أسوان ونفوز بالثلاث نقاط ونقترب من البقاء ونحصد نقاط قليلة فى المواجهات القادمة ولكن لم يحدث".

وتعاقد نادي طنطا مع رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك الأسبق لقيادة تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة خلفاً لأيمن المزين الذي تقدم بإستقالته مؤخراً عقب الخسارة من أسوان برباعية نظيفة أول أمس ، الأثنين، ضمن منافست الجولة الـ27 من بطولة الدوري ، وجاء تعيين رضا عبد العال بعد فشل مفاوضات مجلس طنطا برئاسة فايز عريبي مع أكثر من مدرب وطني ابرزهم مؤمن سليمان المدير الفني السابق للزمالك ومجدي عبد العاطي المدير الفني الأسبق لأسوان ، ومن المقرر أن يبدأ رضا عبد العال مهمته مع أبناء السيد البدوي خلال الساعات المقبلة ليقود الفريق في الفترة المقبلة بهدف تحسين ترتيبه في جدول الدوري والهروب من شبح الهبوط لدوري القسم الثاني حيث يحتل طنطا حالياً المركز الأخير برصيد 17 نقطة لذا تبدو مهمة رضا عبد العال صعبة للغاية لكن حلم البقاء في الدوري مازال وارد لأبناء السيد البدوي.