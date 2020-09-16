شكرا لقرائتكم ميمى عبد الرازق : عبد الله السعيد فى بيراميدز مثل ميسى مع برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى ميمى عبد الرازق رئيس قطاع الناشئين بالنادى المصرى، أن وجود عبد الله السعيد فى بيراميدز لا يقل عن الدور الذى يلعبه ميسى مع فريق برشلونة الأسبانى، وقال عبد الرازق فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم" أن عبد الله السعيد هو أفضل لاعب فى مصر فى آخر عشر سنوات، هو فى بيراميدز مثل ميسى فى برشلونة غاب عن الفريق فتلقى بيراميدز ثلاث هزائم متتالية، هو قائد فى الملعب".

واصل: سبب تراجع مستوى الأهلى مؤخراً تضارب التفكير لرينية فايلر حول البقاء والرحيل، الأهلى الآن يفوز فقط بروح اللاعبين، وهناك غيابات كثيرة أيضاً بعد العودة ولكن يجب أن نشيد بمستوى أليو بادجى، وأتمنى الشفاء العاجل لياسر إبراهيم من أفضل اللاعبين الذى دربتهم، وعلى معلول يحافظ على مستواه وأليو ديانج مكسب مهم فى وسط الملعب.

اختتم: جنش رجل محترم ومؤدب جداً ولكن محمد أبوجبل تفوق على نفسه ويستحق أن يكون الحارس الأساسى للزمالك، ومرنت أبو جبل فى سموحة ولكنه يعيش أفضل مستوياته حالياً.

Advertisements

فى سياق آخر، استقر مسئولو نادى بيراميدز، على انتظام رمضان صبحى جناح الفريق الكروى الأول الجديد، فى التدريبات الجماعية عقب عودته من الإجازة التى حصل عليها، واستغلها اللاعب للسفر إلى دبى، قبل الانتظام فى صفوف الفريق السماوى، لاسيما أن رمضان صبحى بعيدًا عن المشاركة فى المباريات وكذلك التدريبات منذ أن انتهت فترة إعارته للنادى الأهلى يوم 30 يونيو الماضى، وفضل اللاعب الانتقال لبيراميدز لخوض تجربة جديدة وعدم استكمال مسيرته مع الشياطين الحمر.

ومن المنتظر أن يعود رمضان صبحى إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة، على أن ينتظم فى التدريبات قرابة نهاية الشهر الجارى، فى إطار الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد، الذى سينطلق نهاية شهر فبراير المقبل.

وكان حسام الزناتى مدير لجنة المسابقات باتحاد الكرة، كشف أن الدورى الجديد للموسم المقبل قد ينطلق فى الـ10 أيام الأخيرة من شهر نوفمبر المقبل، ولم يتم تحديد موعد رسمى حتى الآن، ونفس الأمر للدورى الحالى والأقرب له الانتهاء بنهاية شهر أكتوبر وتحديدا أحد أيام 29 أو 30 أكتوبر.