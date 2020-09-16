شكرا لقرائتكم الزمالك يكشف صعوبة التعاقد مع فيريرا ويستشهد بالأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر بنادى الزمالك، عن صعوبة التعاقد مع البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق الذى يحظي بقبول داخل مجلس إدارة القلعة البيضاء والذى يخضع لعملية جراحية ، ورغم الترحيب بتوليه المسئولية لكن المدرب رافض مبدأ التدريب في مصر مرة ثانية.

واستشهد المصدر الذى رفض الافصاح عن هويته بالنادى الاهلى ورفض فيريرا السابق تدريب الاهلى بعد تلقيه عرض مغري جدا من النادي الأحمر لتدريبه في وقت سابق بقيمة مالية صعب تترفض

وفى ذات السياق قال مصدر بنادى الزمالك أن السويسري كريستان جروس بات خارج الحسابات تماما في ملف التعاقد مع مدير فني جديد لأن المدرب اعتزل التدريب نهائيا ورفض أي محاولات لعودته للتدريب مرة تانية

وكلف مجلس الزمالك الثلاثي إسماعيل يوسف وأحمد مرتضى عضوي المجلس وأمير مرتضى المشرف على الكرة بحسم ملف المدرب الأجنبي الجديد في الفترة الحالية.

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كما كلف مجلس إدارة نادي الزمالك أحمد سمير مدير قطاع الناشئين بتولي مهمة الإشراف على القطاع في الفترة الحالية لحين عودة طارق يحيى لمنصبه، بعدما تم تعيين الأخير مديرا فنيا مؤقتا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد رحيل الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق وفسخه لتعاقده مع النادي.

ومن المقرر أن يبدأ أحمد سمير في مهام منصبه الجديد ابتدء من اليوم وسيستمر في هذا المنصب لحين تعاقد الزمالك مع مدرب أجنبي للفريق الأول في الفترة المقبلة.

وضم طارق يحيى معه في الجهاز الفني لفريق الكرة كل من مدحت عبد الهادي وأيمن عبد العزيز مدربين بخلاف استمرار عمرو عبد السلام مدربا لحراس المرمى.

ومن ناحية أخري يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الأربعاء لتحليل رابيد تيست للكشف عن فيروس كورونا قبل مران الفريق الأبيض، وفقا للبروتوكول الطبي المتبع للكشف عن فيروس كورونا.

ويواصل الزمالك استعدادته للقاء أسوان يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وعين الزمالك طارق يحيى مديرا فنيا مؤقتا بعد رحيل كارتيرون و معه في الجهاز الفني لفريق الكرة كل من مدحت عبد الهادي وأيمن عبد العزيز مدربين بخلاف استمرار عمرو عبد السلام مدربا لحراس المرمى.