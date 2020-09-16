شكرا لقرائتكم لاعبو الزمالك يخضعون لتحليل رابيد تيست استعدادا لمواجهة أسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الأربعاء لتحليل رابيد تيست للكشف عن فيروس كورونا قبل مران الفريق الأبيض، وفقا للبروتوكول الطبي المتبع للكشف عن فيروس كورونا.

ويواصل الزمالك استعدادته للقاء أسوان يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وعين الزمالك طارق يحيى مديرا فنيا مؤقتا بعد رحيل كارتيرون و معه في الجهاز الفني لفريق الكرة كل من مدحت عبد الهادي وأيمن عبد العزيز مدربين بخلاف استمرار عمرو عبد السلام مدربا لحراس المرمى.

يسابق مسئولو نادى الزمالك الزمن لحسم ، اسم المدرب الجديد قبل مباراة الجونة المرر لها يوم 27 سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة 30 على استاد القاهرة الدولى بعد رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، المفاجئ عن قيادة الفريق .

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وتسبب رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، المفاجئ عن قيادة الفريق فى حالة من الإرتباك بعدما قام بفسخ عقده مع الأبيض والاتفاق على دفع قيمة الشرط الجزائى للقلعة البيضاء، وهى عبارة عن تسديد ربع مليون دولار لإدارة قلعة ميت عقبة فى جلسة فسخ تعاقده، وجاء ذلك قبل أيام من مباراة الفريق المنتظرة أمام أسوان، والمقرر إقامتها فى الثامنة من مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، والتى يسعى خلالها الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية للحفاظ على حظوظه فى احتلال المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، للنسخة الجارية، فى ظل المنافسة الشرسة بين الأبيض وبيراميدز والمقاولون العرب، على حصد المركز الثانى هذا الموسم، بعدما أقترب الأهلى من التتويج رسميًا بلقب الدورى هذا الموسم