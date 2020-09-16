شكرا لقرائتكم شريف إكرامي ينتهى من تصوير برومو إعلان التشويقى انتقاله لصفوف بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إنتهى شريف إكرامى حارس مرمى فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى السابق، من تصوير برومو الإعلان التشويقى لإنتقاله لصفوف بيراميدز، بداية من الموسم الجديد، حيث قام الحارس بتصوير الإعلان على خطى رمضان صبحى جناح الفريق الجديد المنضم من نادى هدرسفيلد الإنجليزى، حيث ترغب إدارة الفريق السماوى فى الإعلان عن صفقة إكرامى بعقد مؤتمر صحفى يليق بإسم النادى واللاعب مثلما حدث مع رمضان.

وكان عمرو بسيونى مدير التعاقدات ببيراميدز أكد إنهاء النادى اتفاقه مع شريف إكرامى لينضم للفريق بداية من الموسم المقبل، بعد أن أنهى الحارس علاقته بالنادى الأهلى بشكل رسمى، وأصبح حرًا من حقه التوقيع لأى فريق أخر.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بعد التشاور مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، ورينيه فايلر، المدير الفني، استكمال الموسم محليًّا وإفريقيًّا باللاعبين الذين يشاركون في التدريبات والمباريات خلال الفترة الحالية، حرصًا على استقرار الفريق الذي يخوض تحديات صعبة.. وفي ضوء ذلك أبلغ عبد الحفيظ، شريف إكرامي بالقرار، الذي في ضوئه أصبح إكرامي خارج حسابات الجهاز الفني نهائيا لنهاية الموسم.

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يذكر أن النادي لم يجدد عقد شريف إكرامي، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وبالتالي انتهت مهمته مع الفريق.

وأعاد مسئولو نادى بيراميدز حساباتهم بشأن الاستغناء عن خدمات أحمد الشناوى حارس مرمى الفريق، بعد التعاقد مع شريف إكرامى، حيث رجح مسئولو الفريق السماوى الإبقاء على الشناوى مع تعديل عقده فى الفترة المقبلة، ليستمر الحارس مع بيراميدز بجانب إكرامى، الذى أعلن عمرو بسيونى مدير التعاقدات إتمام التعاقد معه، فى صفقة انتقال حر، بعد أن رحل عن القلعة الحمراء.

بيراميدز كان حدد أحمد الشناوى كخيار أول للرحيل بعد التعاقد مع شريف إكرامى، ليصبح الفريق يمتلك 3 حراس هم إكرامى والمهدى سليمان وأحمد دعدور، إلا أن الفكر تغير فى الوقت الحالى وأصبح المسئولون يدرسون بقوة الإبقاء على الشناوى بجانب إكرامى، لتشتعل المنافسة على مركز حراسة المرمى ويصب الأمر بالنفع على الفريق بأكمله.